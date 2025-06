Mazda spendet 20.000 Euro an SOS-Kinderdorf Düsseldorf

20.000 Euro Spende für die „Schatzkiste“: Mazda Deutschland setzt seine Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf Düsseldorf in diesem Jahr mit einer Unterstützung an das Sprachförderprogramm des Familienzentrums fort. In der Kita sollen die sprachlichen Kompetenzen von Kindern im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren entwickelt werden. Auch die Eltern, deren sprachliche Herkunft in anderen Ländern liegt, werden dabei integriert.

Mazda Deutschland fördert das SOS-Kinderdorf im Düsseldorfer Süden bereits seit 2009, zuletzt mit einer Spende in gleicher Höhe für den ebenfalls dort angesiedelten Jugendtreff. (aum)