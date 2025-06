Mercedes-Benz e-Actros soll über 100 Kilometer rückwärtsfahren

Mercedes-Benz Trucks plant mit einer besonderen Aktion, auf Elektromobilität im Nutzfahrzeug, Verkehrssicherheit und das Fahrer-Image aufmerksam zu machen: Samt Auflieger soll ein e-Actros 600 über 100 Kilometer rückwärtsfahren – und damit übermorgen einen „Guinness World Record“ aufstellen. Schauplatz ist die Motorsport-Arena in Oschersleben. Die Rennstrecke ist mit ihren für Pkw ausgelegten 14 engen Kurven besonders anspruchsvoll. Der bisherige Bestwert liegt bei rund 89 Kilometern und wurde 2020 in den USA mit einem Diesel-Lkw gefahren.

Unabhängig vom Weltrekordversuch sollen nach einer Erholungspause für den Fahrer noch einmal etwa 30 Kilometer unter Polizeigeleit auf öffentlichen Straßen rückwärts zurückgelegt werden. Die Geschwindigkeiten dürften sich zwischen zehn und 20 km/h bewegen. Ziel ist das Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt, ebenfalls in Sachsen-Anhalt. Der neue Standort wird am 10. Juli offiziell eröffnet. Er übernimmt ab diesem Jahr stufenweise die weltweite Ersatzteilversorgung von Mercedes-Benz Trucks.



Am Steuer sitzen wird Marco Hellgrewe. Der 50-Jährige aus der Nähe von Berlin, Offizier bei der Bundeswehr und Lkw-Enthusiast, stellte seinen ersten Rekord im Jahr 2008 auf und ist Initiator der Aktion. Damals legte er eine Strecke von 64 Kilometern mit einem Diesel-Lkw zurück.



Mercedes-Benz Trucks kooperiert bei dem Rekordversuch mit den Vereinen Blicki und PROFI - Pro Fahrer-Image. Der Hersteller bietet ihnen für ihre jeweiligen Anliegen – insbesondere die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr sowie mehr Wertschätzung des Fahrerberufs – eine Plattform. So werden beispielsweise die Logos der beiden Vereine auf dem e-Actros und dem Auflieger zu sehen sein. Zudem unterstützt der Lkw-Hersteller die Organisationen im Rahmen des Rekordversuchs finanziell. (aum)