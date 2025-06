Mai bislang günstigster Tankmonat

Der Mai war der bislang günstigste Monat des Jahres fürs Tanken. Nach Angaben des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,678 Euro, der Preis für einen Liter Diesel lag bei 1,558 Euro. Damit waren die Spritpreise zum dritten Mal in Folge niedriger als im jeweiligen Vormonat. Im Vergleich zum Februar, dem bislang teuersten Monat des Jahres, war Diesel im Mai um 12,9 Cent billiger, Benzin 7,5 Cent. Die unterschiedlich stark ausfallenden Preisrückgänge der letzten Monate hängen auch mit der nachlassenden Heizölnachfrage zusammen.

Günstigster Tag des Monats – und des ganzen bisherigen Jahres – war der 26. Mai. Ein Liter Super E10 kostete im Mittel 1,661 Euro, ein Liter Diesel im Schnitt 1,537 Euro. Am meisten bezahlen mussten Kraftfahrer im vergangenen Monat für Super E10 am 14. Mai mit 1,687 Euro je Liter. Diesel war am 2. Mai mit 1,575 Euro am teuersten. (aum)