CEO Alain Favey: Peugeot hat Potential

Für den Chef der Marke Peugeot, Alain Favey, ist der neuen CEO der Konzernmutter Stellantis ein Glücksfall: „Antonio Filosa weiß, was Marken brauchen, um erfolgreich zu sein“, sagt Favey vor Journalisten. Filosa wird Stellantis ab 23. Juni leiten. Der Italiener ist seit 25 Jahren im Unternehmen, war unter anderem bei Fiat und kennt den Mehrmarkenkonzern in- und auswendig. Die nach Fiat zweitgrößte der Stellantis-Marken ist Peugeot.

„Peugeot hat Potential“, sagt Favey, der die Marke seit Jahresanfang leitet. Er hat genaue Vorstellungen von der Positionierung im Markt: Peugeot soll für „Driving Sensation“, „Design to last“ und „French Charisma“ stehen, also durch gutes Fahrverhalten und Design auffallen und erkennbar ein französisches Lebensgefühl transportieren. Auch beim Infotainment will sich Peugeot von den anderen Konzernmarken abheben: „Unser i-Cockpit finden sie sonst nirgends im Konzern.“



Damit entgegnet Favey Kritik, die Autos der Stellantis-Marken, neben Peugeot und Fiat auch Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo und Jeep, würden sich technisch immer ähnlicher: „Natürlich nutzen wir die gemeinsamen Plattformen für unsere Modelle, so wie es auch der VW-Konzern macht“, sagt der ehemalige VW-Manager.



Markenchef Favey, der perfekt Deutsch spricht, will Peugeot als „upper Mainstream Marke“, positionieren, also am oberen Ende des Volumensegments. Damit wird sie sich von Citroën und Fiat abheben, die eher mit preiswerteren Modellen um Kunden ringen.



Peugeot hat in Europa in den ersten vier Monaten dieses Jahres 6,1 Prozent Marktanteil erreicht, 0,4 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 1,1 Millionen Autos will die Marke weltweit in diesem Jahr absetzen, davon 800.000 in Europa und nur 25.000 in China. Auch in Südamerika hat Peugeot einen hohen Marktanteil: „Dort sind wir stark“, sagt Favey. In USA hingegen ist die Marke nicht vertreten, was wegen der angedrohten Zölle derzeit eher ein Vorteil ist



Um Absatz und Gewinn weiter zu steigern, setzt Favey auf Modelle wie den 3008 und 5008: Die vollelektrischen SUV werden künftig auch mit zwei Motoren mit gemeinsam 325 PS angeboten. „Peugeot stammt aus dem Osten Frankreichs. Dort leben ernste Menschen und wir sind eine ernste Marke“, sagt Favey in Abgrenzung zu den eher leichtfüßigen Südfranzosen. „Allerdings ist uns auch das Vergnügen wichtig.“ Fahrvergnügen wie sie die hoch motorisierten neuen Modelle bieten sollen.



Das soll auch für den neuen Peugeot 208 GTI gelten, der Mitte Juni beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans vorgestellt wird. Das sportliche Derivat des Kleinwagens soll die vergnügliche Seite der Marke betonen. (aum)