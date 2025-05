Überrollbügel für Lastenfahrräder

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) fordert mehr Sicherheit für Kinder auch in Lastfahrrädern. Beim bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben“ mit dem Themenschwerpunkt „Kinder im Blick“ am kommenden Dienstag, 3. Juni 2025, werden deutschlandweit bei mehr als 2000 mit Kontrollen auf die Risiken für Kinder im Straßenverkehr hinweisen. Der DVR nimmt die Aktion zum Anlass, Empfehlungen und Handlungsvorschläge zur Mitnahme von Kindern auf Fahrrädern zu veröffentlichen.

So schlägt der DVR vor, Probleme bei der Beförderung von Kindern mit dem Fahrrad mit einer differenzierteren Datenerfassung sichtbar darzustellen. Dazu soll bei der Verkehrsunfallaufnahme ein eigenständiges Merkmal zur Identifikation der Kinderbeförderung mit dem Fahrrad eingeführt werden. „Mit den daraus resultierenden Daten können bessere Aussagen zum Unfallgeschehen getroffen und gezielte Maßnahmen abgeleitet werden“, erläutert DVR-Präsident Manfred Wirsch den Vorschlag.



Der DVR empfiehlt zudem, die Vorgaben der europäischen Lastenrad-Norm in der zu berücksichtigen und die Nutzung vorhandener Sicherheitseinrichtungen in der Straßenverkehrsordnung (StVO) vorzuschreiben. „Sicher ausgestaltete Sitze, die bei einem Unfall eine gute Schutzwirkung entfalten, sind geboten“, betont Wirsch. Dazu zählten ein robustes Gurtsystem, gepolsterte Gestänge und Kanten in Bereichen, gegen die der Kopf des Kindes stoßen kann und auch eine Art Überrollbügel, der die Kinder bei einem Unfall schützt. (aum)