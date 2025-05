Vorschau: Abschied von einer Ikone

Toyota hat seine Sportwagen-Ikone GR Supra noch einmal nachgeschärft. Den Abschied der aktuellen Modellgeneration krönen die Japaner mit einer Lightweight-Version sowie einer streng limitierten Performance-Variante mit 441 PS. Frank Wald testet beide Sondermodelle auf dem Circuito de Velocidad in Spanien. Elektroantriebe, Plug-in-Hybride, automatisiertes Fahren – der Autozulieferer ZF Friedrichshafen zeigt, was er technologisch drauf hat. Wir gehen den Innovationen vom Bodensee auf den Grund, erleben das elektrische G-Modell und schauen uns die neue Französin Alpine A390 an.

Aus DS 4 wird DS N°4 (sprich: Nummer vier): Die französische Nobelmarke der Stellantis-Gruppe reiht die Neuauflage des Kompaktmodells in ihre neue Nomenklatura ein. Neben optischen und technologischen Neuerungen gibt es erstmals auch einen vollelektrischer Antrieb. Um Elektromobilität geht es auch beim Technologietag von ZF. Auf dem Flugplatz in Zweibrücken stellt das Unternehmen eine Plattform für die Zulunft vor.



Guido Reinking fragt, was kann die elektrische G-Klasse? Er haben den Dreitonner mit der kantigen Karosserie getestet: Der Stromverbrauch ist exorbitant. Der Fahrspaß aber auch.



Alpine enthüllt die A390. Beim zweiten Modell der vollelektrischen Dream Garage handelt es sich um einen sportlichen Fastback mit Platz für fünf. Allradantrieb mit drei Elektromotoren und ein neues Alpine Active Torque Vectoring System sollen den Fahrspaß bei der A390 erhöhen. Guido Borck hat sich die schicke Französin näher angeschaut.



Darüber hinaus halten wir Sie mit weiteren Meldungen und Artikeln über das Geschehen in der Automobilwelt und anderen Fahrzeugbereichen auf dem Laufenden. (aum)