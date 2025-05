Der Defender bekommt ein Update

Mit neuem Scheinwerferdesign, geänderten Stoßfängern, serienmäßigen Nebelscheinwerfern und bündig eingepassten Rückleuchten mit getönten Gläsern sowie größerem 13,1-Zoll-Touchscreen rollt der Defender ins Modelljahr 2026. Zu den wichtigen technologischen Neuerungen zählt die optional erhältliche Offroad-Geschwindigkeitsregelanlage Adaptive Off-Road Cruise Control.

Der Schalthebel wurde neu positioniert und schafft mehr Platz in der Mittelkonsole. Als Option können sich Kunden bei vielen Modellversionen für einen Klappsitz in der Mitte entscheiden, wodurch vorn vorübergehend drei Passagiere nebeneinander Platz finden. Der Aufmerksamkeitsassistent Driver Attention Monitor mit seiner auf den Fahrerplatz gerichteten Kamera sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Im Rahmen der Modellpflege erhielten die Einsätze in der Motorhaube und den Karosserieseiten ein neu strukturiertes Muster. Dazu gibt es neue Lackfarben. Der Defender 130 kann künftig mit einem integrierten Luftkompressor bestellt werden, mit dem sich der Reifendruck für unterschiedliches Gelände einfach regulieren lässt. (aum)