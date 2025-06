Motorradzubehör aus dem Automaten

Louis hat an seiner Filiale in der Süderstraße in Hamburg einen Verkaufsautomaten aufgestellt. Rund um die Uhr sind dort über 30 Produkte vorrätig. Dazu gehören Motoröl, Überbrückungskabel, Kettenspray und Panzertape. Zudem werden auch Erfrischungsgetränke angeboten. Und für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk für Motorradfans sind, hält der Automat auch Schlüsselanhänger und Louis-Gutscheine bereit. (aum)