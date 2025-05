Cadillac bringt im September ein siebensitziges Elektro-SUV

Mit dem Vistiq bringt Cadillac nach dem Lyric ein zweites Modell für seine Rückkehr auf den europäischen Markt. Das eher konventionell gezeichnete SUV wird von zwei Elektromotoren mit 452 kW (615 PS) angetrieben, die 880 Newtonmeter Drehmoment mobilisieren. Die Höchstgeschwindigkeit des Allradfahrzeugs mit drei Sitzreihen beträgt 210 km/h, die Reichweite gibt Cadillac mit 460 Kilometern an. Im „Velocity Max“-Modus beschleunigt der 5,22 Meter lange und 2,9 Tonnen schwere Vistiq in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Zur Ausstattung des neuen Cadillac gehören unter anderem ein Nachtsichtsystem, Fünf-Zonen-Klimaanlage, 23 Lautsprecher und ein androidbasiertes Infotainmentsystem, das in ein geschwungenes 33-Zoll-LED-Display integriert ist, das auch die Fahrerinformationen anzeigt. Dazu kommt ein Head-up-Display mit Augmented Reality. Statt mit sieben Sitzen kann der Vistiq wahlweise mit sechs Captain’s Chairs geordert werden.



Cadillac bietet zwei Ausstattungen an. In Deutschland wird der Vistiq zu Preisen ab 99.640 Euro angeboten. Die ersten Fahrzeuge sollen im September verfügbar sein. (aum)