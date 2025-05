DS verneigt sich vor Jules Verne

DS Automobiles legt für dieses Jahr erneut eine Sonderserie auf. Sie zollt nach Antoine de Saint-Exupéry im vergangenen Jahr diesmal dem französischen Schriftsteller und Visionär Jules Verne Tribut. DS 3, DS No. 4, DS 7 und DS No. 8 stehen dabei jeweils im Zeichen eines der berühmten Romane.

Der DS 3 Jules Verne soll an das Buch „20.000 Meilen unter dem Meer“ erinnern. Erkennungsmerkmale sind guillochierte und satinierte Chromplaketten, die einen stilisierten Oktopus darstellen. Die Karosserie trägt die neue Farbe Lasurit-Blau sowie an mehreren Stellen die Unterschrift des Schriftstellers. Sie findet sich auch in der Chromeinstiegsleiste und in den Kopfstützen der Vordersitze, deren Bezüge sind in den Farben Pearl Grau und Eternal Blau gehalten. Die perlmuttfarbene Armaturentafel ist mit dem lasergravierten Motiv des Meerestiers verziert.



Der DS No. 4 erinnert an den Roman „In 80 Tagen um die Welt“. Der DS N°4 Jules Verne glänzt mit skulpturalem Design und hochmoderner Technologie. Die Motorhaube des neuen Sondermodells ist mit einer Kompass-Grafik und der Unterschrift von Jules Verne versehen. Die 19-Zoll-Leichtmetallfelgen weisen eine goldfarbene Nabenkappe auf. Beim Öffnen der Türen werden Einstiegsleisten aus Aluminium sichtbar, die ebenfalls mit einem Kompass und der Unterschrift von Jules Verne sowie dem Logo von DS Automobiles verziert sind. Die Alcantara-Sitzbezüge kombinieren die Farben Eternal Blau und Pearl Grau. Eine Lasergravur auf der Armaturentafel verweist mit einer Windrose auf die Abenteurer der Jules-Vernes-Romane. Die Vordersitze bieten zusätzlich zur Heizung auch Massagefunktion.



Der DS No. 8 steht unter dem Motto „Von der Erde bis zum Mond“ und ist in Topas Blau lackiert. Auch hier findet sich an vielen Stellen die Unterschrift des Schriftstellers und das Kompass-Motiv. Weitere Merkmale sind spezielle 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine Heckplakette im Form eines Diamanten. Die Interieurfarbe ist Eternal Blau, zum Einsatz kommen auch pflanzlich gegerbtes Nappaleder und marmoriertes Aluminium. Die Türverkleidungen mit lasergeschnittenen Linien und Wolkenmustern sind in einem hellen Goldbeige überzogen. Die vorderen Sitze mit Nackenwärmern verfügen zusätzlich über Massagefunktion.



Die Fahrzeuge der Kollektion Jules Verne sind ab Ende Juli in verschiedenen Motorisierungen verfügbar. Bestellbar sind sie ab kommender Woche. (aum)