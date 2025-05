Peugeot arbeitet an Unterwasserkapsel mit

Peugeot unterstützt die französische Ozeaninitiative Under the Pole bei der Entwicklung des Projekts Capsule II, einem Unterwasser-Beobachtungsraum für Forschungszwecke, das für 2026 geplant ist. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Ergonomie, die Materialbeständigkeit und die Kommunikationssysteme an Bord der Kapsel zu verbessern und gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit der Wissenschaftler zu gewährleisten.

Die derzeitige Capsule I, die als vorübergehender Unterwasserlebensraum konzipiert ist, ermöglicht es den Wissenschaftlern, für einen Zeitraum von bis zu drei Tagen unter Wasser zu bleiben. Ausgestattet mit Bullaugen, die einen Panoramablick unter Wasser ermöglichen, erleichtert sie die Beobachtung von Meeresarten und die Untersuchung der umliegenden Ökosysteme und ihrer ökologischen Funktionen.



Die Ergonomie des derzeitigen Raumes zielt darauf ab, den verfügbaren Platz zu maximieren und gleichzeitig eine effiziente Arbeitsumgebung zu bieten. Dennoch zeigen die Rückmeldungen von Tauchern und Wissenschaftlern, die an Bord gearbeitet haben, Nutzungseinschränkungen auf, die mit dem neuen Projekt verbessern werden sollen.



Im Rahmen von Capsule II wurden Peugeot und das Designstudio von Stellantis mit der Optimierung des Innenraums für die zukünftige Struktur und der Verbesserung des Lebens- und Arbeitsumfelds an Bord beauftragt. Dazu gehören die Optimierung der Außenbereiche und der Ausstattung für mehr Benutzerfreundlichkeit, ein neues ergonomisches Interieurdesign des Innenraums und Vorschläge für neue Materialien, die gefälliger und widerstandsfähiger sind. Zudem sollen die Kommunikationssysteme optimiert und optisch neu gestaltet werden. (aum)