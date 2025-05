Como 2025: Die BMW-Premieren

Der Concorso d’Eleganza ist die vielleicht elitärste unter den wenigen Veranstaltungen, die historische Autos und die Welt des Designs zusammenbringen. Im großzügigen Park der Villa d’Este am Comer See kommen hier jedes Jahr einige der seltensten und teuersten klassischen Fahrzeuge der Welt zusammen. Seit nunmehr 26 Jahren ist BMW Schirmherr der Veranstaltung – und nutzt sie immer wieder, um Prototypen und Kleinserienmodelle zu zeigen.

Heuer sind es gleich drei Fahrzeuge: Der BMW M2 CS, der BMW Concept Speedtop und das BMW Motorrad Concept RR. Der M2 CS setzt als Spitzenmodell auf den M2 auf – und er schärft das Profil des Brutalo-Sportlers nochmals nach. Auf Anhieb fallen die Aerodynamik-Bauteile auf, insbesondere der gewaltige Heckspoiler, der in die Kofferraumklappe eingeformt ist. Die 19 und 20 Zoll großen Speichenräder sind in goldbronze lackiert, die Außenfarbe heißt velvet blue metallic. Die Leistung steigt von 460 auf voraussichtlich 530 PS – eine Mehrleistung, die ausschließlich über die Software geholt wird. Die Stückzahl wird über ein eng definiertes Bauzeitfenster limitiert.



Zweites Modell ist der BMW Concept Speedtop – ein extravagantes Designerstück, das wie der im vergangenen Jahr lancierte Skytop auf dem M8 basiert und als Shooting Break ausgeprägt ist. Die Auflage wird bei weniger als 100 Exemplaren liegen, der Preis dürfte sich je nach Ausstattung einer halben Million Euro nähern.



Und schließlich zeigt BMW mit dem Motorrad Concept RR, wie man sich die Zukunft der RR-Baureihe vorstellt: Mit verfeinerter, aggressiver Formensprache, mit einer innovativen Werkstoff-Strategie mit Kohlefaser-Verbundstoff und Aluminium – und mit einem wassergekühltem Vierzylinderr, der direkt von der WM-Maschine WSBK M1000 RR abgeleitet ist.



Und dann gab es in Como noch ein weiteres, höchst extravagantes Modell auf BMW-Basis: Den Bovensiepen Zagato. (aum)