Ari und e-Rockit planen gemeinsam ein Militärfahrzeug

Ari Motors und e-Rockit planen ein Joint Venture zum Bau militärischer Elektrozweiräder. Die Unternehmen aus Borna bei Leipzig und Henningsdorf bei Berlin haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Neben Zweirädern sind auch Amphibienfahrzeuge angedacht. Das Unternehmen „eRockit Defence“ soll bereits in wenigen Woche gegründet werden und will in knapp einem Jahr einen ersten Prototyp präsentieren. Das Fahrzeug soll bis zu 16 kW (22 PS) leisten und 110 km/h schnell sein sowie eine Reichweite von 130 Kilometern haben. Denkbar ist die Verwendung als Kurier- und Spähfahrzeug sowie als Krad für die Militärpolizei, aber beispielsweise auch als First Responder bei Rettungseinsätzen. Cargo- und Sonderversionen sind bereits ebenso angedacht wie die zivile Nutzung.

Ari hat bereits einige seiner elektrischen Kleintransporter an die Bundeswehr geliefert, während sich e-Rockit momentan noch in der Insolvenz befindet. Das Unternehmen hatte mit dem Slogan „Das schnellste Fahrrad der Welt“ für sein Elektro-Leichtkraftrad geworben: Das e-Rockit wird nicht über einen herkömmlichen Handdrehgriff beschleunigt, sondern die Leistungsimpulse werden über Pedaltritte an den Elektromotor übertragen. Das sieht dann so aus, als ob das Zweirad allein durch Muskelkraft eine Geschwindigkeit von rund 90 km/h erreicht. (aum)