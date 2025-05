ZDK-Präsident Arne Joswig tritt zurück

ZDK-Präsident Arne Joswig hat heute im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe aus familiären Gründen seinen sofortigen Rücktritt vom Amt erklärt. Thomas Peckruhn, dienstältester Vizepräsident des ZDK, wird das Amt mit sofortiger Wirkung bis zur Wahl eines Nachfolgers übernehmen.

Der 62-jährige Diplom-Betriebswirt Arne Joswig aus Neumünster (Schleswig-Holstein) war als Nachfolger von Jürgen Karpinski fast genau zwei Jahre ZDK-Präsident. Als Kfz-Unternehmer führte er von 1995 bis 2023 gemeinsam mit seinem Bruder die Autohaus-Gruppe Lensch & Bleck mit fünf Standorten in Schleswig-Holstein und Hamburg. Joswig ist seit 2009 Präsidiumsmitglied des Kfz-Landesverbandes Schleswig-Holstein und war seit Juni 2014 ZDK-Vorstand.



Thomas Peckruhn (62) ist ebenfalls Kfz-Unternehmer und gehört dem Vorstand bereits seit 2005 an. Er ist seit 2017 als Vizepräsident Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland. Seit 2016 ist er Präsident und Landesinnungsmeister des Kfz-Landesverbands Sachsen-Anhalt und seit 2020 Präsident des Vereins Mitteldeutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Den Verband Deutscher Skoda-Vertragspartner führt er seit 1998 als Vorsitzender. Peckruhn ist geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Liebe Gruppe mit inzwischen zehn Standorten. (aum)