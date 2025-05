Ali Parvanta leitet die Kommunikation bei ZF Lifetec

Ali Parvanta (33) übernimmt im Juni die Leitung der Unternehmenskommunikation von ZF Lifetec. Er ersetzt Christopher Rimmele, der zum 1. Mai 2025 die Leitung der Kommunikation der ZF Division Comercial Vehicle Solutions verantwortet.

Ali Parvanta ist studierter Kommunikations- und Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt Public Relations und Journalismus. Nach seinem Abschluss an der Universität Bremen kam er 2015 in die Kommunikationsabteilung von Continental mit Stationen in Hannover und Yokohama. Zuletzt war er dort als Konzernsprecher verantwortlich für die Kommunikation von Innovations- und Technologiethemen. In seiner neuen Funktion berichtet Ali Parvanta direkt an CEO Rudolf Stark. (aum)