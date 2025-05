„Wir mussten das Auto klar und reduziert gestalten, damit die Kunden Lust bekommen, mit Individualisierung an ihm zu arbeiten.“ Das sagt Chefdesignerin Tisha Johnson im Interview mit „Car-Editors Content“ der Autoren-Union Mobilität über Slate. Die US-Automarke will die Branche revolutionieren – mit einem erschwinglichen Elektro-Pick-up, der sich nicht zuletzt an Kunden richtet, die sich kein teures neues Auto leisten können oder wollen. Mit Unterstützung von Investoren wie Jeff Bezos setzt Slate auf ein Modell, das sich durch niedrige Unterhaltskosten und hohe Individualisierbarkeit auszeichnet: Der Pick-up lässt sich zum Beispiel in ein SUV konvertieren. Über 100.000 Reservierungen sollen in den ersten zwei Wochen bereits eingegangen sein.

Das Grundmodell soll nur rund 27.000 Dollar (knapp 24.000 Euro) kosten. Der Slate ist modular aufgebaut und kann beisielsweise von einem Pick-up in ein SUV verwandelt werden. Statt einer Lackierung bekommt der Käufer ein Auto, dass er sich ganz nach persönlichem Gecshmack folieren lassen kann. (aum)