Der Opel Frontera ist bereit fürs Abenteuer

Opel hat in Zusammenarbeit mit den Motorsport-Tuningpartnern Blackfish und XS den Frontera „Gravel“ aufgebaut. Das Showcar hat seinen ersten öffentlichen Auftritt am Freitag auf der ab morgen stattfindenden „XS Carnight Wörthersee“ in Klagenfurt. Der Gravel basiert auch mit Blick auf den Abstecher in die Natur auf der vollelektrischen Serienversion des Frontera. Für das Alltagsabenteuer steht das Fahrzeug auf speziellen, sieben Zoll breiten 16-Zoll-Rädern mit Felgen von Borbet.

Das mattschwarze Dach und die mattschwarze Motorhaube kontrastieren mit der speziell für den Frontera Gravel ausgewählten „Desert Stone“-Folierung. Zusätzliche orangefarbene Akzente setzen die Außenspiegelgehäuse, Front- und Heckstoßfänger, der Heckspoiler und der ebenfalls in Orange gehaltene Opel-Blitz in der schwarzen Frontmaske. Das Showcar verfügt außerdem über eine Seilwinde, einen Haken an der Front, seitliche Staukästen am Heck und der robuste, gitterförmig ausgelegte Dachgepäckträger. An dem Thule-Canyon XT-Träger sowie auf der Motorhaube sind Zusatzscheinwerfer angebracht.



Im Innenraum setzten die Spezialisten von XS ebenfalls auf starke Kontraste. Fahrer und Beifahrer nehmen auf bequemen, strahlend orangefarben akzentuierten Sitzen aus Mikrofaser Platz, während der Dachhimmel komplett schwarz ist. (aum)