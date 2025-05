Opel präsentiert sich beim Werksfest

Bereits zur Mittagszeit waren am Sonnabend mehr als 6000 Menschen der Einladung von Opel zum Werksfest in Rüsselsheim gefolgt. Auf dem Gelände bot sich den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Werksführungen boten Einblicke in die Fahrzeugproduktion, Probefahrten vermittelten einen Eindruck von den aktuellen Modellen auch anderer Marken des Stellantis-Konzerns. Für Oldtimerfans hatte Opel Schmuckstücke aus seiner Classic-Sammlung hervorgeholt. Für Kinder gab es ebenfalls verschiedene Aktionen. Für Livemusik sorgte die lokale Band „Roof Rabbits“ mit Opel-Mitarbeitern an Bass, Gitarre und Schlagzeug.

Zwar stand Opel im Mittelpunkt des Tages, aber auch andere Marken von Stellantis präsentierten sich mit eigenen Erlebnisbereichen, Fahrzeugen und Informationsangeboten. Darüber hinaus zeigte Opel an Informationsständen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen auf und präsentierte Neu-, Leasing- und Gebrauchtwagen zu attraktiven Konditionen.



Das Werksfest bildete den Abschluss einer ganzen Woche unter dem Motto „Connect – The Power of Stellantis“, zu der neben Mitarbeitern aller Marken und Bereiche auch tausende Investoren, Handels- und Geschäftspartner in Rüsselsheim, dem Deutschlandsitz des Automobilkonzerns, zu Gast gewesen waren. (aum)