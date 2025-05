Honda hat eine halbe Milliarde Motorräder und Roller gebaut

Honda hat die Zahl von 500 Millionen gebauten Motorrädern und Motorrollern erreicht. Jubiläumsfahrzeug ist in Roller vom Typ Activa, der bei Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited (HMSI) in Vittalpur vom Band lief.

1949 hatte der weltgrößte Hersteller von Motoren und motorisierten Zweirädern ein Jahr nach Unternehmensgründung in Japan mit der Serienfertigung der Dream D-Type begonnen. 1963 ging in Belgien die erste ausländische Fertigungsstätte in Betrieb. 1997 erreichte Honda die Marke von 100 Millionen gefertigten Krafträdern, neun Jahre später waren es es bereits 200 Millionen und 2014 300 Millionen Fahrzeuge. 2018 überschritt die Jahresproduktion erstmals die Zahl von 20 Millionen Einheiten, und die kumulierte weltweite Produktion erreichte 2019 die Schwelle von 400 Millionen Stück. Mit Modellen wie der Honda Cup, dem meistverkauften motorisierten Zweirad der Welt, sowie der CB 750 Four und der Gold Wing, dem bis heute einzigen Motorrad mit serienmäßigem Airbag, schrieb Honda Geschichte.



Die jährliche Produktionskapazität beträgt derzeit über 20 Millionen Einheiten. Honda ist in 23 Ländern von Kenia bis Peru mit 37 Werken vertreten und hat weltweit über 30.000 offizielle Händler. (aum)