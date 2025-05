IAA Mobility 2025: Kia fährt groß auf

Als Nachfolgerin der traditionsreichen Autoschau in Frankreich hatte die IAA Mobility in München keinen leichten Stand. Doch das Konzept einer Mobilitätsmesse mitten in der Stadt scheint letztendlich aufzugehen. So bekennt sich zum Beispiel Kia ganz klar zu der Veranstaltung und wird vom 9. bis 14. September in der Ludwigstraße als Publikumspremiere den Kompaktwagen Kia EV4 und die Kleinwagen-Studie Concept EV2 zeigen. Zu sehen sind dort außerdem das kompakte neue SUV EV5 und das neue Plattformmodell Kia PV5, mit dem die Marke ins Segment der leichten Nutzfahrzeuge einsteigt. Gezeigt werden in München der geschlossene Transporter PV5 Cargo, dessen Auslieferung Mitte November startet, und die Pkw-Variante PV5 Passenger, die später folgt und mit fünf, sechs oder sieben Sitzen ausgestattet werden kann.

Der EV4 kommt Ende des Jahres als Limousine und Schrägheck auf den Markt. Beide Versionen werden in München zu sehen sein. Der EV5 soll dann wenig später Anfang 2026 auf den Markt kommen. Für Probefahrten stehen bei Kia auf der IAA der EV3, der EV6 und der EV9 bereit. (aum)