Vorschau: Eine elektrisch aufgeladene Woche und zwei Geburtstage

In der verkürzten Himmelfahrt-Woche stehen bei uns Elektromobilität und Camping im Fokus. Bei Ari Motors aus Borna bei Leipzig wächst das Modellangebot stetig: Jüngster Neuzugang ist der 901 XL. Der vollelektrische Transporter mit fast 1,4 Tonnen Nutzlast bringt gleich drei Besonderheiten mit. Eine davon ist die auf der rechten Seite fehlende B-Säule. Peugeot bringt Mitte des Jahres den E-3008 und den E-5008 als Dual-Motor-Varianten mit zusätzlichem Motor an der Hinterachse für Allradantrieb und mit 239 kW (325 PS) Gesamtleistung sowie bis zu rund 490 Kilometern Reichweite.

Wie entwickeln sich die Elektromobilität und Batterien für E-Autos weiter? Wie fällt die Umweltbilanz von E-Pkw aus? Was hat sich bei den Reichweiten getan, was passiert mit Altbatterien und wie hoch ist die Brandgefahr? In einer Überblicksstudie hat das Fraunhofer-Institut die wichtigsten Fragen rund um das Thema Batterien für Elektroautos wissenschaftlich aufgearbeitet. Wir haben uns das einmal näher angeschaut.



Der Caravan-Hersteller LMC feiert sein 65-jähriges Bestehen und stellt aus diesem Anlass eine neue preisgünstige Wohnmobil-Baureihe, den teilintegrierten Tracer mit fünf Grundrissen vor. Und auch Opel will seine Präsenz auf den Campingplätzen steigern. Neben dem gerade erst vorgestellten Dachzelt für den Frontera wird auch der Movano zum Camper. Crosscamp baut den Transporter zum Wohnmobil um. Außerdem feiert Alpine seinen 70. Geburtstag. Seit der Gründung steht die französische Renault-Tochter für leichtfüßige Sportwagen, wie etwa die legendäre A110. Unser Autor Guido Borck blickt auf die traditionsreiche Geschichte und die elektrische Zukunft der Marke.



Der erneuerte Subaru Forester hat gerade wieder den Titel des Allradautos des Jahres eingeheimst. Wie sich das Urgestein der Marke als Mildhybrid-Modell fährt, klärt Michael Kirchberger im Praxistest.



Zudem versorgen wir Sie wie gewohnt mit aktuellen Meldungen über weitere Neuigkeiten aus der Automobilwelt. (aum)