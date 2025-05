Vinfast bekennt sich zum europäischen Markt

Vinfast tritt Gerüchten entgegen, die einen Rückzug des vietnamesischen E-Auto-Herstellers aus Europa kolportierten. Im Gegenteil werde man die Position in Europa weiter ausbauen, heißt es jetzt in einer Presseerklärung. Belege dafür seien die erst kürzlich vereinbarten Händlerverträge mit Astrada Simva, dem ersten autorisierten Händler in Frankreich sowie mit der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, dem zweiten Partner dieser Art in Deutschland. Diese Vereinbarungen stellten eine wichtige Entwicklung in der globalen Strategie von Vinfast dar, den Umsatz durch ein klassisches Händlermodell – an Stelle eines eigenen Showroom-Konzeptes – zu beschleunigen. Neben dem weiteren Ausbau seines Händlernetzes in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden sowie der Expansion in andere europäische Märkte soll zudem das Portfolio an Elektrofahrzeugen erweitert werden.

Die Schachtschneider Automobile will drei autorisierte Vinfast-Händler-Showrooms in Deutschland betreiben. Dies schließt sich an die Zusammenarbeit mit dem Autohaus Hübsch an, in deren Rahmen bereits zwei Showrooms eröffnet wurden. An allen Händlerstandorten können europäische Kunden das Design und die Funktionen der Elektrofahrzeuge VF 6 (B-Segment) und VF 8 (D-Segment) kennenlernen. Über den Verkauf hinaus fungieren die autorisierten Händler als zentrale Anlaufstellen für den Kundendienst.



Um das Vertrauen in die Marke zu stärken, hat Vinfast inzwischen ein Netzwerk von Kundendienstanbietern in ganz Europa aufgebaut, aktuell bestehend aus 22 Technikzentren, darunter acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden. Die strategisch positionierten Servicezentren sollen ein umfassendes Leistungsspektrum wie Garantiereparaturen, Wartung von Hochspannungssystemen, Reifenservice und allgemeine Fahrzeugwartung für die Modelle VF 6 und VF 8 sowie aller zukünftigen Elektrofahrzeuge bieten. Um etwaige Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren, werden Ersatzteile bis zu fünfmal täglich geliefert. (aum/av)