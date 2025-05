Stellantis in mehreren Bereichen Marktführer

Stellantis kann zufrieden sein: Im April hat der Automobilkonzern seinen Marktanteil in Europa (EU30) zum ersten Mal in diesem Jahr – wenn auch nur leicht – ausgebaut. Er stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent. Mit dem Citroën C3 und dem Peugeot 208 stellte Stellantis im vergangenen Monat zwei der meistverkauften Top-Ten-Modelle in Europa und mit dem e-C3 den erfolgreichsten Elektrokleinwagen. In Spanien kletterte Stellantis im April auf Platz eins im BEV-Segment, vor allem dank der großen Nachfrage nach dem e-C3 und dem Peugeot E-2008.

Die Marktführerschaft im Nutzfahrzeugsegment konnte um 2,3 Prozentpunkte auf 31,1 Prozent ausgebaut werden. Zudem wurde die Spitzenposition im Gesamtmarkt in Frankreich, Italien und Portugal gehalten. In Italien ist der Jeep Avenger der Bestseller im SUV-Segment. In Deutschland verzeichnet Stellantis einen Anstieg von fast zehn Prozent beim Pkw-Absatz und von sechs im Gesamtmarkt. Der Opel Corsa bleibt der meistverkaufte Kleinwagen sowohl im April als auch seit Jahresbeginn. Gleiches gilt für das britische Schwestermodell Vauxhall Corsa im Vereinigten Königreich. (aum)