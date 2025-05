Gute Nacht, Motorrad

Louis bietet eine neue Abdeckung für das Motorrad im Innenbereich an. Sie nennt sich passenderweise „Sleep“ und trägt auch einen entsprechenden Aufdruck. Das Motiv wurde gemeinsam mit Comiczeichner und Motorradfahrer Holge Aue („Motomania“) entwofern. Außen schützt das robuste Material vor Staub und Schmutz und an der Innenseite ist die Haube mit einer speziellen Beschichtung versehen, die den Lack des Motorrad schont. Die Sleep ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich und passt sich dank elastischem Material und Gummizug gut an jedes Motorrad an. Zudem lässt sie sich leicht zusammenfalten. Der Preis beträgt 49,99 Euro für die Größe M (205 x 118 x 85 x 75 x 55 cm), in L (225 x 130 x 105 x 80 x 62 cm) sind es zehn Euro mehr. (aum)