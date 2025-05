Update für den Genesis Electrified GV70

Genesis setzt die Modellüberarbeitung fort und spendiert auch dem 360 kW (490 PS) starken und allradgetrieben GV70 ein Update. Eine auf 84 kWh vergrößerte Batterie ermöglicht künftig Reichweiten von knapp 480 Kilometern. Das Virtual Gear Shift (VGS) System des Electrified GV70 vermittelt durch präzise Motorsteuerung ein Schaltgefühl ähnlich dem von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Front und Heck einschließlich der Leuchten wurden wie üblich bei einem Facelift neu gestaltet.

Der Electrified GV70 erhält mit 27 Zoll einen größeres Infotainmentbildschirm, der sich mit dem Kombiinstrument zu einem Panoramadisplay vereint. Aluminium-Akzente, die Beleuchtung und neue Softtouch-Materialien sowie das geänderte Lenkrad werten den Innenraum, weiter auf. Ein „Mood Curator“ beieinflußt unter anderem mit Licht, Musik und Düften die Stimmung. Bei Fahrzeugen mit Ergo-Motion-Sitzen unterstützt er auch die Massagefunktion. Neu ist außerdem das Design des beheizten Lederlenkrades.



Der Digital Key 2.0 bietet per Smartphone schnellen und unkomplizierten Zugang zum Fahrzeug. Alternativ lässt sich der neue Electrified GV70 via Fingerabdruck-Authentifizierung starten. Fahrzeuge der beiden Ausstattungslinien Premium und Sport lassen sich optional mit einem Bang & Olufsen Audiosystem sowie aktiver Geräuschunterdrückung ausrüsten. Das optionale Serenity-Paket beinhaltet einen Aromadiffusor sowie ein Ablagefach in der Mittelkonsole, das mithilfe von UV-C-Licht 99,9 Prozent aller Bakterien innerhalb von zehn Minuten beseitigt. (aum)