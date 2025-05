Toyotas spannende Zukunft

Toyota und die Elektromobilität, das war bisher eine eher zurückhaltende Beziehung. Statt auf vollelektrische Fahrzeuge setzten die Japaner vor allem auf die von ihnen vorangetriebene Hybridtechnik, und auch in Zukunft setzt der Konzern auf diese Technik, beschleunigt aber gleichzeitig den Ausbau seiner vollelektrischen Flotte. Mit dieser Strategie ist der Konzern in Europa erfolgreich unterwegs. Im vergangenen Jahr rollten 1,2 Millionen Fahrzeuge auf die Straßen, was sich in einen Marktanteil von 7,2 Prozent übersetzt. Bei den Hybridmodellen ist die Marke unumstritten die Nummer Eins.

In der Nähe von Brüssel stellte Toyota nun seine neuen Modelle vor, die diese Stellung ausbauen soll, und neben Hybridmodellen rollen auch neue vollelektrische Fahrzeuge in das Angebot. Dem Elektro-SUV bZ4X wird jetzt eine weitere Variante zur Seite gestellt. Der bZ4X Touring soll die Rolle eines elektrischen Familientransporters übernehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, wuchs der Touring um 14 Zentimeter auf stattliche 4,83 Meter, und gleichzeitig legte das Gepäckabteil um 148 auf 600 Liter zu.



Der Touring kommt als Fronttriebler und Allradler auf den Markt, die beide von einem 74,7 kWh leistenden Akku mit Energie versorgt werden, der an der Ladesäule mit maximal 150 kW geladen werden kann und bis zu 560 Kilometer Reichweite verspricht. Als maximale Leistung sollen beim Verkaufsstart im kommenden Jahr 165 kW (224 PS) für die Version mit Frontantrieb und 280 kW (380 PS) beim Allradmodell für ausreichend Vortrieb sorgen. Die maximale Anhängerlast wird mit 1500 Kilogramm angegeben. Wie alle Toyota- und Lexus-Modelle kommt auch der Bz4X Touring mit einer zehnjährigen Garantie (oder 250.000 Kilometer) für den Akku zu den Kunden.



Im kommenden Frühjahr wird auch die nächste Generation des RAV4 auf den Markt rollen, und dann ausschließlich als Vollhybrid oder Plug-in-Hybrid bei den Händlern stehen. Die seit 1993 angebotene Baureihe gehört zu den erfolgreichsten Modellen in seinem Segment. Insgesamt wurden bis heute mehr als 15 Millionen RAV4 weltweit abgesetzt – in Europa waren es 2,5 Millionen. Die Neuauflage kommt mit einem neuen Design und der neuen Software-Plattform Arene auf den Markt, mit der die Sicherheits- und Unterhaltungsfunktionen weiter optimiert werden sollen.



Die Plug-in-Hybridvariante soll, so Toyota, dank der um 30 Prozent verbesserten Akku-Leistung eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer ermöglichen. Ein optionales 50 kW starkes Ladegerät ermöglicht das Laden des Energiespenders von zehn auf 80 Prozent in 30 Minuten. Beim serienmäßigen elf kW starken Lader vergehen drei Stunden – immerhin auch eine Halbierung gegenüber dem Vorgängermodell. Die kombinierte Leistung des Allradlers liegt bei 304 PS und beschleunigt den RAV4 in 5,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die erstmals angebotene Plug-in-Version mit Frontantrieb produziert 268 PS. Neben der Variante als Teilzeitstromer kommt auch eine Vollhybridversion auf den Markt, die eine Systemleistung von 183 PS erreicht.



Für sportlich orientierte SUV-Freunde kommt der RAV4 als GR Sport auf den Markt, der sich vor allem optisch von den „zivilen Versionen“ unterscheidet. Front- und Heckspoiler sowie schwarze 20-Zoll-Leichtmetallräder verbessern die aerodynamischen Werte, und im Innenraum weisen die GR-Logos auf die sportliche Ausrichtung hin.



Bereits im Herbst fährt der überarbeitet Corolla Cross in das neue Modelljahr. Die Frontpartie wurde für den Start in die zweite Hälfte der Bauzeit neugestaltet, und dabei verschwand die an den Ford Taunus erinnernde Stupsnase. Der neue wabenförmige Kühlergrill wertet das Design auf und verbessert gleichzeitig die Luftzufuhr zum Motor. Neben LED-Scheinwerfern rollt das Topmodell mit adaptivem Fernlicht auf den Markt. Als Antrieb kommt wie bisher ein Vollhybridmotor in zwei Leistungsstufen. Zur Wahl stehen die bewährten Aggregate mit 1,8 und 2,0 Liter.



Auch der Innenraum wurde neugestaltet und bietet nun unter anderem eine verschiebbare Mittelarmlehne sowie neue Getränkehalter und ein Fach für Smartphones, die dort auch geladen werden können. Für den Zweiliter-Motor bietet Toyota auch einen Allradantrieb an, der erstmals durch eine „Snow Extra“ Einstellung ergänzt wird, und wie beim RAV4 kommt auch der Corolla Cross mit einer sportlichen GR-Version zu den Händlern.



Auch bei Toyotas Premiummarke Lexus stehen die Weichen auf elektrifizierte Mobilität, und deshalb kommt der neue Lexus ES wahlweise als Vollhybrid oder als vollelektrisches Modell im kommenden Jahr auf den Markt. Die achte Generation der Limousine wurde von den Kreativen der Marke vollständig neu eingekleidet, und auch der Innenraum erhielt einen neuen Auftritt. Dazu gehören unter anderem neue neigbare Sitze im Fond und eine Beinauflage sowie ein nach vorne klappbarer Beifahrersitz, um die Beinfreiheit im Fond zu verbessern.



Als Antrieb wählten die Entwickler für die Hybridvariante einen 2,5-Liter-Vierzylinder mit einer Systemleistung von 201 PS (148 kW), der als Fronttriebler und Allradler auf den Markt kommt. Erstmals wird der ES auch mit einem vollelektrischen Antrieb angeboten. Im ES 350e leistet der E-Motor 165 kW (224 PS), und beim 500e stehen 252 kW (343 PS) bereit. Die Reichweite soll bis zu 530 Kilometer betragen. Im 350e erreicht der Akku eine Kapazität von 77 kWh, beim 500e mit Allradantrieb versorgt ein 75 kWh starker Akku den Motor mit Energie. (aum)