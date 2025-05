BYD will seine Europazentrale in Ungarn ansiedeln. Dabei soll in Budapest auch ein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum errichtet werden. Das Unternehmen wird zudem mit drei Universitäten des Landes zusammenarbeiten. Der neue Hauptsitz ist nach dem Buswerk in Komárom, Werken in Fót und Páty sowie Szeged, dem Standort des künftigen Pkw-Werks, der fünfte Standort von BYD in Ungarn. (aum)