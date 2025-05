In Europa gibt es erstmals mehr als eine Million öffentliche Ladepunkte. Das meldete die unabhängige Organisation ICCT (International Council on Clean Transportation) in ihrem Mobilitätsbericht zum ersten Quartal 2025. Bei der letzten Zählung zum Jahresende 2025 lag die Zahl der öffentlichen Ladepunkte noch bei rund 950.000. Der zügige Ausbau der Ladeinfrastruktur bedeutet, das im Durchschnitt 7,2 Ladepunkte je tausend elektrischer Pkw und leichter Nutzfahrzeuge in Europa zur Verfügung stehen.

Vor allem der Ausbau an Gleichstrom-Schnellladesäulen nahm zügig zu, und zwar um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Wechselstrom-Ladesäulen waren es 28 Prozent. Mit rund 10,6 öffentlichen Ladepunkten pro 1000 Elektrofahrzeugen reiht sich Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld ein. Norwegen ist mit knapp 46 Ladepunkten pro 1000 Elektroautos führend, südliche Länder wie Italien oder Spanien mit jeweils nur drei Ladepunkten auf 1000 Fahrzeugen Schlusslichter.(aum)