Alpine blickt zum 70. Geburtstag nach vorn

Das traditionelle Treffen für Fans und Freunde von Alpine in Dieppe steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 70. Markengeburtstags. Vom 30. Mai bis zum 1. Juni werden in der Heimatstadt von Firmengründer Jean Rédélé an der Küste des Ärmelkanals auch der neue A390 zu sehen sein, der nur wenige Tage zuvor seine Premiere erlebt. Er wird ebenso bei der Fahrzeugparade am 31. Mai zu sehen sein wie der der Prototyp Alpenglow Hy6 mit Turbo-V6-Wasserstoffmotor, der auf dem Pariser Automobilsalon 2024 vorgestellt wurde. Einen Tag später sollen rund 700 Fahrzeuge auf der ehemaligen Rennstrecke von Dieppe zur bislang größten Alpine-Parade zusammenkommen.

Zur Feier des runden Geburtstags hat Alpine auch ein spezielles Markenlogo gestaltet. Während die Farben Blau, Weiß und Rot die Ursprünge der französischen Marke unterstreichen wird der klassische A-Pfeil durch die Zahl 70 verlängert. Die rote Zielscheibe in der Mitte des Rades, ein weiteres Automobilsymbol, soll für die für die Herausforderungen stehen, denen sich die Marke in den nächsten 70 Jahren stellen will. (aum)