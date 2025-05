Der Opel Mokka GSE wäre bereit

Der „ADAC Opel Electric Rally Cup“ mit dem Corsa Electric bleibt auch in seiner fünften Saison der weltweit einzige vollelektrische Rallye-Markenpokal. Wie es weitergehen könnte, zeigt der Rüsselsheimer Hersteller am 23. und 24. Mai bei der ELE Rally rund um Eindhoven in den Niederlanden. Dort können die Besucher einen Blick auf den Prototyp des Opel Mokka GSE Rally werfen. Er entwickelt eine Leistung von 207 kW (280 PS) und ein Drehmoment von 345 Newtonmetern.

Der Opel Mokka GSE Rally ist der weltweit erste Rallyewagen, der nach dem neuen e-Rally5-Reglement der FIA entwickelt wird. Die Batterie entspricht mit einer Speicherkapazität von 54 kWh der Serienausführung. Der sportliche Stromer könnte damit ab der Saison 2026 weltweit und in verschiedenen Cups für den Kundensport einsetzbar sein.



Seit der Debütsaison 2021 haben insgesamt 63 Fahrerinnen und Fahrer aus 13 Nationen an einem der bisher 33 Wertungsläufe des elektrischen Rallye-Cups von Opel in sechs Ländern teilgenommen.

(aum)