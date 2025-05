„Vier Rennstrecken in drei Tagen“ heißt es vom 6. bis 8. August wieder, wenn der Automobilclub von Deutschland (AvD) zu seiner Histo-Tour im Dreiländereck Deutschland, Belgien und Niederlande einlädt. Über 50 Startplätze sind bereits vergeben, Nennungen sind aber noch bis zum 6. Juli 2025 möglich.

Das Teilnehmerfeld ist gespickt mit hochkarätigen Klassikern aus früheren Epochen der Automobilgeschichte. Das bislang älteste Fahrzeug ist ein Jaguar XK 120 FHC aus dem Jahre 1951. Neben diversen historischen Porsche stechen ein Volvo Amazon (1968) und ein Sunbeam Tiger (1965) heraus. Zu den jüngeren Jahrgängen gehören ein BMW M5 (2001) sowie ein Mercedes S 500 (2003). Die Fahrzeuge werden in zwei Wertungsklassen eingeteilt, wobei die technischen Voraussetzungen bestimmen, ob sie in die Kategorie Elektronik oder Sanduhr (nur mechanische Instrumente erlaubt) gehören. Auch Ex-Rennfahrer und Formel-1-Experte Christian Danner sowie der niederländische TV-Moderator und Rennfahrer Martin Utberg haben ihre Teilnahme angekündigt.



Der Start der Oldtimer-Rallye findet am 6. August auf der berühmten Nürburgring Nordschleife statt. Im Anschluss führt die Route auf wenig befahrene Strecken in der Eifelregion, wo einige Wertungsprüfungen anstehen. Die zweite Etappe startet aus der Boxengasse der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, führt über beschauliche Landschaften und endet auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, der berühmten „Ardennen-Achterbahn“. Am dritten Tag stehen ein Abstecher auf die ehemalige belgische Formel-1-Strecke, dem Circuit Zolder, sowie touristische Strecken mit weiteren Wertungsprüfungen an. Im Gegensatz zu normalen Rennen, kommt es bei der AvD-Histo-Tour weniger auf Rennsiege oder schnellste Rundenzeiten an. Bei den Prüfungen geht es eher um das Auffinden der Streckenführung sowie eine gleichmäßige Fahrweise, etwa mit Prüfungen zur Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer bestimmten Strecke oder der möglichst genauen Wiederholung einer selbst vorgegebenen Sollzeit.



Zwischenstopps sind beim Fahrsicherheitszentrum Zolder Pro Move, der Peugeot Driving Academy sowie der Domaine Bilstain (allesamt in Belgien) geplant, wo auf schwierigem Terrain besondere Fahrkünste unter Beweis zu stellen sind. Die Teams übernachten zunächst im Dorint Hotel am Nürburgring Hocheifel und anschließend zwei Nächte im „Van der Valk“-Hotel Maastricht, wo zum Abschluss auch die Abendveranstaltung mit Siegerehrung stattfindet.



Interessierte können sich auf der Internetseite avd-histo-tour.de informieren und anmelden. Das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug (zwei Personen im Doppelzimmer) 3450 Euro (in Einzelzimmern 3850 Euro). Darin enthalten sind die drei Übernachtungen, täglich drei Mahlzeiten, alle Rennunterlagen und die Technische Abnahme sowie Teilnahme an der Siegerehrung. (aum)