Ari mischt sich mit dem Poly unter die Fünftürer

Ari Motors mischt sich mit dem Poly erstmals unter die Fünftürer. Der 3,95 Meter lange Viersitzer leistet 30 kW (41 PS) und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Standardbatterie steht für eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Auf Wunsch gibt es zwei größere Akkus für etwa 330 Kilometer bzw. 410 Kilometer Aktionsradius. Alternativ ist außerdem ein stärkerer Motor mit 50 kW (68 PS) für eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erhältlich.

Der kleine Wagen ist eine Gemeinschaftsentwicklung von General Motors und Wuling Motors. Ari hat das Fahrzeug, das optisch ein wenig an eine Mischung aus Mini, GWM Ora und Smart erinnert, an europäische Marktverhältnisse angepasst. Das Kofferraumvolumen des etwas über eine Tonne wiegenden Poly wird mit 462 Litern bis 1357 Litern (jeweils bei dachhoher Beladung) angegeben. Die maximale Anhängelast beträgt 800 Kilogramm.



Ari, bislang vor allem für seine kleinen E-Transporter bekannt, bietet den Poly zu Preisen ab knapp 19.030 Euro (netto 15.990 Euro) an und gibt drei Jahre Garantie auf das Fahrzeug sowie acht Jahre auf die Batterie. (aum)