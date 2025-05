Kymco bringt den Downtown GT 350i TCS

Mit frischer Optik und besserer Ausstattung bringt Kymco als Parallelmodell des New Downtown 350i den Downtown GT auf den Markt. Der Maxiscooter mit Traktionskontrolle erhält als Grand Tourismo vorne wie hinten ein Zoll größere Räder (15 und 14), ist etwas kürzer und leichter. Er bringt unter anderem ein Keyless-Go-System, ein 7-Zoll-Farbdisplay und LED-Beleuchtung rundum sowie einen mittigen USB-Anschluss mit. Das Fach unter der Sitzbank ist größer als beim New Downtown. Der 321-Kubik-Motor leistet weiterhin 29 PS (21 kW) bei etwas niedrigerer Drehzahl und bietet 30 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der Kymco Downtown GT 350i TCS kostet 6099 Euro und ist damit 200 Euro günstiger als der nach wie vor erhältliche New Downtown 350i ABS. (aum)