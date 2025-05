Honda entwickelt neue Brennstoffzelle

Honda entwickelt ein neues Brennstoffzellenmodul. Es bietet gegenüber dem aktuellen System eine dreifach höhere volumetrische Leistungsdichte, kann zur Hälfte der Kosten produziert werden und soll doppelt so lange halten. Die Großserienproduktion soll 2027 beginnen. Anwendungsbereiche bleiben elektrisch angetriebene Pkw und Nutzfahrzeuge sowie Baumaschinen und stationäre Generatoren. Honda stellt das neue Modul in dieser Woche auf dem Wasserstoff-Branchentreff „World Hydrogen Summit & Exhibition“ in Rotterdam vor. (aum)