Überarbeiteter Lexus RZ feiert Deutschlandpremiere

Als offizieller Automobil- und Platinpartner der ATP-Tour begleitet Lexus seit 2023 die internationale Tenniswelt und tritt in der laufenden Saison als Sponsor von zwölf ATP-Turnieren in ganz Europa auf. Beim Tourstopp in Hamburg (–24.5.) stellt die Marke erneut den Shuttleservice für Profis und Offizielle mit insgesamt 15 Fahrzeugen vom NX bis zum ES. Besucher erleben außerdem die Deutschlandpremiere des überarbeiteten Lexus RZ. Bei einem Gewinnspiel winkt das neue Modell für ein Jahr zur Nutzung.

Der Lexus RZ erhält mit der Modellpflege nicht nur die Steer-by-Wire-Lenkung, sondern auch eine größere Batterie, die bis zu 100 Kilometer mehr Reichweite ermöglicht. Zudem wurden die Ladezeiten verkürzt. (aum)