Motorradmarkt auf Talfahrt

Der Motorradmarkt in Deutschland bleibt weiterhin auf Talfahrt. Der Branchenverband IVM meldet für April 21.311 Neuzulassungen. Das sind 20,8 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Für das erste Drittel dieses Jahres erginbt sich damit ein Rückgang von 34,2 Prozent. Das dürfte zum Teil auch an vorgezogenen Käufen mit Preisnachlässen Ende vergangenen Jahres vor dem Wechsel auf die neue Abgasnorm liegen.

13.782 neue Krafträder im vergangenen Monat sind gut 3500 Stück bzw. 20,2 Prozent weniger als im April 2024. Kraftroller kamen mit einem Minus von 7,7 Prozent und 1947 Verkäufen besser weg. Am stärksten ließ der Markt für Leichtkrafträder mit 2557 Neuanmeldungen (minus 36,2 Prozent) nach. Auch hier waren die Einbußen bei den Scootern geringer: 3025 Leichtkraftroller bedeuten ein Minus von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.



Gegen den Trend stemmten sich Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Sie konnten ihre Zulassungen in der Gesamtheit aller Klassen um fast die Hälfte (+48 %) auf 722 steigern. Im bisherigen Jahresverlauf wuchs der E-Markt leicht um 3,5 Prozent auf 1539 Neufahrzeuge. Spitzenreiter ist der Rollerhersteller Niu vor der Motorradmarke Zero. (aum)