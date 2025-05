Genesis legt beim Electrified G80 nach

Mit mehr als nur den üblichen Überarbeitungen fällt die Modellpflege des Electrified G80 bei Genesis aus. Die Limousine bekommt einen um 13 Zentimeter verlängerten Radstand. Das kommt vor allem dem Fond zugute. Die auf 94,5 Kilowattstunden erhöhte höhere Batteriekapazität ermöglicht nun Reichweiten von bis zu 570 Kilometern. Der Ladeanschluss ist für kältere Witterungsverhältnissen beheizbar.

Im Interieur gibt es neue Komfortsitze, eine andere Lenkradgestaltung und elektrisch bedienbare Sonnenblenden im Fond. Das neue Infotainmentsystem mit 27-Zoll-OLED-Bildschirm fügt sich mit dem Kombiinstrument zu einem nahtlosen Panoramadisplay zusammen. Ebenfalls serienmäßig an Bord ist unter anderem ein „Bang & Olufsen“-Soundsystem mit 17 Lautsprechern. Der Digital Key 2.0 ermöglicht den Zugang zum Fahrzeug via Fingerabdruck-Authentifizierung.



Preise nennt Genesis in Kürze. (aum)