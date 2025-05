Ineos ernennt Regionaldirektor für Europa

Cristian Blank wird Regionaldirektor Europa beim Geländewagenhersteller Ineos. Er leitet in dieser Funktion den Vertrieb, das Marketing und den Kundendienst in Europa.

Christian Blank ist seit diesem Jahr bei Ineos Automotive. Er bringt mehr als

zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Vertrieb sowie Netzwerkentwicklung, Kundenservice und Flottenmanagement mit. Blank arbeitete unter anderem für Mazda, Jaguar Land Rover und Infiniti mit. Einer seiner Schwerpunkte wird der der Ausbau des Vertriebnetzes sein. So hat Ineos seine Marktpräsention erst kürzlich auf zehn neue Länder in der Adria-Region ausgeweitet, darunter Griechenland, Zypern und Serbien. (aum)