Vorschau: Micra unter Strom und Renaissance der PHEV

Mit dem Leaf der ersten Generation war Nissan einst einer der Vorreiter der Elektromobilität. Nach dem Leaf II und dem Ariya sowie den e-Power-Modellen fährt in Kürze auch die nächste Micra-Generation elektrisch. Als Elektroauto surrt auch der Fiat Grande Panda schon seit März auf Europas Straßen. Weil die Ladeinfrastruktur aber noch sehr löchrig ist, schiebt die italienische Stellantis-Tochter demnächst noch eine 48-Volt-Mildhybrid-Variante nach. Frank Wald dreht damit an Fiats Stammsitz in Turin schon mal eine Runde.

Nach dem Aus der BEV-Förderung erleben Plug-in-Hybride eine Renaissance. Dazu gehören beispielsweise auch die iV-Modelle von Skoda, die wir ebenfalls vorstellen. Außerdem werfen wir einen Blick auf den neuen Lexus ES und auf den Toyota RAV4 sowie auf den BYD Dolphin. Unser Chefkorrespondent Jens Meiners sprach mit Tisha Jonhson. Sie ist Chefdesignerin von Slate, einem innovativen Elektro-Pick-up aus den USA. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft von Alpine.



Zudem halten wir sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten rund um Auto, Motorrad und aus der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)