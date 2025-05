Sara Price ist die Dritte im Bunde

Sara Price wird als dritter Fahrer für Defender die Dakar 2026 bestreiten. Die erfolgreiche amerikanische Rallyefahrerin und ehemalige Motocross-Meisterin ist bereits vierfache Etappensiegerin der berühmten Langstreckenrallye. Defender hatte zuvor den 14-fachen Dakar-Champion Stéphane Peterhansel sowie Rokas Baciuska als Fahrer verpflichtet. Sie steuern ebenfalls den für den Rallyeeinsatz vorbereiteten Defender D7X-R in der Kategorie „Stock“ für seriennahe Fahrzeuge. Die beiden Männer werden im nächsten Jahr auch an der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Sara Price begann im Alter von acht Jahren mit dem Motorradsport. Mit 16 Jahren hatte die Kalifornierin bereits 19 nationale Meisterschaften gewonnen, ehe sie Profi wurde, X‑Games‑Medaillen gewann und schließlich ihre Karriere im 4x4‑Motorsport fortsetzte. Sie erzielte Erfolge in verschiedenen Offroadwettbewerben, gewann die Baja Series Score International im Trophy Truck und nahm siegreich an der vollelektrischen Rallyemeisterschaft Extreme E teil.

2024 gab Price in der SSV‑Klasse ihr Dakar-Debüt. Als erste Amerikanerin und dritte Frau überhaupt gewann sie eine Etappe des Wüstenklassikers. In der Gesamtwertung erreichte sie Platz 4 und wurde als bester Rookie ausgezeichnet. (aum)