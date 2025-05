Toyota Urban Cruiser ab sofort bestellbar

Zu Preisen ab 29.990 Euro kann ab sofort bei Toyota der Urban Cruiser bestellt werden. Das elektrische Kleinwagen-SUV wird in drei Motorisierungen und mit zwei Batteriegrößen angeboten. Privatkunden können das neue Modell ab monatlich 269 Euro ohne Anzahlung leasen. Wer das Paket „Wartung+“ für 39,99 Euro dazu bucht, der bekommt auch eine Wallbox.

Die kleinere 49-kWh-Batterie bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 330 Kilometern. Sie ist ausschließlich für die Ausführung mit Vorderradantrieb und einem 106 kW (144 PS) starken Motor vorgesehen. In Verbindung mit der größeren Batterie (61 kWh) ist sowohl Vorderrad- als auch Allradantrieb möglich. Die Reichweite beträgt bis zu 420 Kilometer. Die Frontantriebsversion leistet 128 kW (174 PS). Bei der Allradversion sind es 135 kW (184 PS). Hier kommt ein zusätzlicher 48-kW-Motor an der Hinterachse zum Einsatz.



Toyota bietet den Urban Cruiser in drei Ausstattungslinien an (aum)