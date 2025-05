Hunsrückerin debütiert in der WRC Junior-WM

Von null auf Rallye-WM: Die junge Deutsche Claire Schönborn (25) freut sich auf ihr Debüt im offiziellen WRC Young Driver Team. Zum Auftakt steht mit der Rallye Portugal an diesem Wochenende gleich ein echter Klassiker an.

Schönborn und ihre gleichaltrige Co-Pilotin Jara Hain haben sich seit Anfang des Monats akribisch vorbereitet. Nach einer gelungenen Generalprobe bei der Rallye Aboboreira geht das Duo die Herausforderung des WM-Laufs im Norden Portugals mit Vorfreude an: „Wir hatten bei der Rallye Aboboreira einen echten Härtetest, bei dem wir wertvolle Kilometer auf losem Untergrund sammeln konnten“, sagt Claire Schönborn. „Die Wetterbedingungen waren sehr wechselhaft, wodurch es manchmal extrem rutschig war. Die Streckenverhältnisse waren als Neuling auf Schotter schwer zu lesen. Insgesamt haben wir aber viel Vertrauen aufgebaut. Die Rallye-WM-Woche wird extrem herausfordernd für uns und unser Rallyeauto. Wir fühlen uns aber gut vorbereitet und ich kann es nicht mehr abwarten beim WM-Lauf wieder mit Jara im Auto zu sitzen.“



Pünktlich zur Rallye Portugal steht nicht nur Claire Schönborn mit viel Motivation am Start. Auch ihre offizielle Webseite claire-schoenborn.com mit den Rubriken Sportliches, Menschliches, Organisatorisches, Technisches und Bildliches geht online.



Die Rallye Schweden im Februar war der Auftakt für die Teilnahme an der Junior-WM 2025. Frostige Temperaturen und eisiger Untergrund warteten dabei auf die letzten beiden Teilnehmerinnen am „Beyond Rally Women's Driver Development“-Programm. Beim Duell um den Sieg winkte der Schnellsten ein fester Startplatz für die weitere Saison. Mit Nervenstärke und fahrerischem Können gewann Claire Schönborn das Auswahlverfahren und sicherte sich damit den festen Platz für die ausschließlich in Europa ausgetragene Junior-WM. Nach den Klassikern in Portugal, Griechenland und Finnland wechselt die Szenerie nach Zentraleuropa, genauer gesagt nach Passau in Bayern. Wertungsprüfungen im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Ö̈sterreich machen das Saisonfinale als Heimspiel für das junge Damen-Duo zu einer ganz besonderen Herausforderung.



Das Rallyeauto ist in der Junior-WM für alle Teams gleich: ein von M- Sport aufgebauter Ford Fiesta Rally3 Evo. Der kleine Rallye-Bolide ist mit einem turbogeladenen Dreizylinder-Motor und sequenzieller Schaltung ausgestattet. Er ist allradangetrieben, liefert 235 PS (173 kW) und 415 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das Reglement lässt keinerlei elektronischen Assistenzsysteme zu. (aum)