Opel öffnet die Werkstore

Zum Werksfest öffnet Opel am 24. Mai 2025 wieder die Tore am Stammsitz in Rüsselsheim. Zum Blick hinter die Kulissen sind nicht nur Mitarbeiter und deren Familien, sondern alle Fans der Marke eingeladen. Zwischen 10 und 16 Uhr erwartet alle großen und kleinen Besucher ein buntes Programm inklusive Einblicken in die Fertigung und Möglichkeiten zu Probefahrten auch mit Fahrzeugen anderer Marken der Konzernmutter Stellantis. Zudem gibt es eine Ausstellung mit historischen Opel-Modellen, und auch die Werkfeuerwehr stellt sich vor. Darüber hinaus können sich Interessierte den Tag an Ständen über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei Opel informieren.

Zudem gibt es Fahrzeugangebote mit attraktiven Leasingraten, Gebrauchtwagen mit Sondernachlass und besondere Konditionen beim Neuwagenkauf. So können sich Entscheidungsfreudige beispielsweise beim Kauf eines Opel Astra Plug-in-Hybrid bis zu 45 Prozent Nachlass sichern (solange der Vorrat reicht). Der Eintritt zum Werksfest und den damit verbundenen Veranstaltungen ist frei. Der Zugang erfolgt über das Portal 60.



Weitere Informationen sowie einen Lageplan gibt es auf der offiziellen Veranstaltungsseite (www.opel.de/microapps/opel-werksfest/). (aum)