Mobilität im Wandel: Die Generation Z und Y wünscht sich Flexibilität

Ein eigenes Auto bedeutet für junge Menschen nach wie vor ein großes Stück Freiheit. Die Ansprüche der Generation Z und Y haben sich jedoch verändert. Es muss nicht mehr zwingend ein eigenes Fahrzeug sein. Neue Finanzierungsmodelle eröffnen Möglichkeiten, flexibel und unabhängig unterwegs zu sein, ohne gleich langfristige Verpflichtungen einzugehen.

Junge Menschen verbinden mit Mobilität mittlerweile häufig oft mehr als nur das reine Fahren. Auch Aspekte wie Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit spielen bei vielen von ihnen eine wichtige Rolle, Besitz weniger. Diese neuen Werte verändern die Art, wie Autos finanziert, genutzt und in ihrer Funktion wahrgenommen werden. Zudem ist die Generation Z und Y digital geprägt und schließt die Fahrzeugfinanzierung zum Beispiel auch gerne online ab.

Der klassische Autoverkauf, ganz gleich ob bar bezahlt oder über einen langfristigen Kredit finanziert, stößt bei vielen jungen Menschen an seine Grenzen und verliert für diese Gruppe zunehmend an Attraktivität. Hohe Anschaffungskosten, lange Vertragslaufzeiten und der Wertverlust eines Neuwagens passen nur schwer zu einem Lebensstil, der von hoher beruflicher Flexibilität und örtlicher Unabhängigkeit – bis hin zu längeren Auslandsaufenthalten – geprägt ist. Ein eigenes Auto, das an feste wirtschaftliche Strukturen gebunden ist, kann dabei eher als Last denn als Freiheit empfunden werden.

Hier bieten sich alternative Mobilitätsmodelle wie Carsharing, Abo-Modelle oder moderne Finanzierungsmöglichkeiten an. Fragen nach Laufzeit, Kündigungsfristen oder flexiblen Vertragsanpassungen, mit denen auf sich plötzlich änderende Lebensumstände reagiert werden kann, rücken in den Vordergrund. Ebenso Fragen nach den Gesamtkosten oder den inkludierten Serviceleistungen.

Parallel zur wachsenden Nachfrage nach einer möglichst flexiblen Finanzierung für das eigene Fahrzeug wächst aber auch das Interesse an gemeinschaftlich genutzter Mobilität. Carsharing-Angebote, Mietmodelle oder Peer-to-Peer-Plattformen werden von der Generation Z und Y als attraktive Alternativen zum eigenen Fahrzeug wahrgenommen. Der digitale und günstige Zugang zu individueller Mobilität auf Abruf ohne allzu feste Bindung ersetzen vielfach den Wunsch nach dem eigenen Auto. Auch die Kostentransparenz ist hier für junge Menschen ein entscheidender Aspekt. (aum)