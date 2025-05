Skoda baut Engagement im Radsport aus

Skoda baut sein Engagement im internationalen Radsport aus. Der tschechische Automobilhersteller, dessen Wurzeln vor 130 Jahren im Fahrradbau lagen, tritt in den kommenden beiden Jahren ertmals als offizieller Partner der Mountainbike- und der Gravel-Weltmeisterschaften auf. Die MTB-WM wird Ende August bis Mitte September im Wallis in der Schweiz ausgetragen. Die Gravelbiker kämpfen im Oktober in der niederländischen Region Südlimburg um den Weltmeistertitel. Skoda wird vor Ort spezielle Bereiche für Besucher und Fans einrichten und seine Fahrzeuge präsentieren. Beide Wettbewerbe werden vom Weltverband Union Cycliste Internationale (UCI) organisiert. (aum)