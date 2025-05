Aus DS 4 wird No. 4

Mit dem Facelift wird Mitte September aus dem DS 4 der DS No. 4 mit neugestalteter Frontpartie und etwas längerer Motorhaube. Zur Wahl stehen drei Antriebsvarianten: Mildhybrid, Plug-in-Hybrid und – erstmals mit der Neuauflage – ein Elektromotor mit 156 kW (213 PS) und bis zu 450 Kilometern Reichweite. Mit der Umbenennung reiht sich das Kompaktmodell in die neue, mit dem No. 8 eingeleitete Modellnomenklatur ein. Der DS No. 4 ist 4,40 Meter lang und hat versenkbare Türgriffe sowie serienmäßig große 19-Zoll-Räder.

Der DS No. 4 Plug-in-Hybrid bietet bis zu 81 Kilometer elektrische Reichweite. Das sind 30 Prozent mehr als beim Vorgängermodell. Der Antrieb kombiniert einen 180 PS (132 kW) starken Vierzylinder-Turbobenziner mit einem 81-kW-Elektromotor (110 PS), die es zusammen auf eine Systemleistung von 225 PS (165 kW) und bis zu 360 Newtonmeter Drehmoment bringen. Als Hybrid mit 1,2-Liter-Dreizylinder und 21 kW (28 PS) starkem E-Motor leistet der DS 145 PS (107 kW).



Das Interieur zeigt hochwertige Materialien mit edlen Akzenten. Ein 10,25-Zoll-Digitalmonitor dient als zentrales Instrument. Das Head-Up-Display projiziert wichtige Informationen mittels eines virtuellen 21-Zoll-Displays scheinbar vier Meter vor die Windschutzscheibe – ein erster Schritt Richtung Augmented Reality. Dazu kommt ein zehn Zoll großer Touchscreen in der Mittelkonsole.



Erste Fahrzeugbestellungen werden ab nächstem Monat entgegengenommen. Lieferbar sind zwei Ausstattungslinien. Preise wurden noch nicht genannt. (aum)