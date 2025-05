Kommunikationsteam rückt enger zusammen

Nachdem Sascha Wolfinger, Pressechef von Stellantis in Deutschland, im vergangenen Monat auch die globale Kommunikation für Opel und Vauxhall übernommen hat, setzt der Konzern die Umstrukturierungen zu einer gemeinsamen Kommunikationsabteilung in Deutschland fort. Franziska Queling leitet als Director Corporate and Internal Communications Opel/Vauxhall & Head of Corporate and Internal Communications Stellantis Germany künftig den gemeinsamen Bereich Unternehmens- und Interne Kommunikation sowohl für Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall weltweit als auch für Stellantis in Deutschland.

Nico Schmidt, bisher Head of Corporate & Internal Communications bei Stellantis Germany, verantwortet zukünftig als Head of Product, Brands & Tech Communications die Marken- und Produktkommunikation bei Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Leapmotor und Peugeot. Zudem liegen in seinem Aufgabenbereich die Kommunikation für Stellantis Pro One, der Geschäftseinheit für leichte Nutzfahrzeuge, und technische Themen.



Patrick Munsch leitet weiterhin die Produkt- und Markenkommunikation von Opel Deutschland. (aum)