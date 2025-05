Opel offizieller Partner bei Rock am Ring 2025

Opel ist zum Jubiläum von „40 Jahre Rock am Ring“ als exklusiver Automobilpartner bei Deutschlands größtem Rockfestival am Nürburgring dabei. Vom 6. bis 8. Juni werden international gefeierte Bands und Headliner von „The Prodigy“ über „Slipknot“ bis zu „Korn“ mehr als 90.000 Fans aus dem In- und Ausland auf das Festivalgelände in der Eifel ziehen. Opel will bei dem Großereignis am Pfingstwochenende mit einem eigenen Auftritt an zentraler Stelle für Abwechslung und Entspannung der Besucher sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei der neue Opel Frontera, der vor wenigen Tagen seine Händlerpremiere feierte. (aum)