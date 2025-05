Bayern und Hessen tanken am teuersten

Wie schon im Vormonat ist für die Berliner die Fahrt zur Tankstelle im Vergleich zu allen anderen Bundesländern auch momentan am günstigsten – sofern sie einen Benziner fahren. In der Bundeshauptstadt kostet ein Liter Super E10 im Schnitt 1,609 Euro, das sind immerhin 2,7 Cent weniger als im zweitgünstigsten Bundesland, dem Stadtstaat Hamburg. Das zeigt die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern.

Demnach ist Hessen bei Benzin das teuerste Bundesland. Für einen Liter Super E10 werden hier 1,687 Euro fällig, nur unwesentlich billiger ist Sachsen-Anhalt mit einem Durchschnittspreis von 1,685 Euro. Für Dieselfahrer ist derzeit vor allem Nordrhein-Westfalen besonders preiswert. Der Preis für einen Liter liegt hier im Mittel bei 1,512 Euro, auf dem zweiten Platz und nur 0,2 Cent teurer rangiert das Saarland mit 1,514 Euro.



Besonders teuer für Fahrer von Selbstzündern ist, wie schon in der April-Auswertung des ADAC, Bayern. Ein Liter kostet im Süden 1,561 Euro, auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Ranking liegt Brandenburg mit 1,552 Euro und damit 0,9 Cent günstiger.



Die Preisunterschiede zwischen den teuersten und den günstigsten Bundesländern sind bei Benzin ausgeprägter als bei Diesel. Bei Super E10 beträgt der Abstand zwischen Berlin und Hessen 7,8 Cent, im Diesel-Ranking sind es nur 4,9 Cent zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern. (aum)