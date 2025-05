Neuer Skoda Enyaq RS startet ab 58.600 Euro

Skoda hat den Konfigurator für den neuen Enyaq RS und dessen Coupé-Variante geöffnet. Die Topmodelle des Skoda Elektro-Flaggschiffs sind ab 58.600 als SUV beziehungsweise ab 60.850 Euro als Coupé erhältlich. Beide Modelle kommen mit einer üppigen Serienausstattung, die unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Matrix-LED-Scheinwerfer, Sportfahrwerk und Augmented Reality Head-up-Display umfasst.

Als Antrieb dienen zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse – mit 250 kW (340 PS) Systemleistung und Allradantrieb. So ausgestattet sprinten beide Enyaq RS-Modelle in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Spitze wird bei 180 km/h abgeregelt. Eine Progressivlenkung unterstützt die dynamischen Eigenschaften. Für ein agileres Set-Up senkt das Sportfahrwerk die Bodenfreiheit an der Vorderachse um 15 Millimeter und an der Hinterachse um zehn Millimeter.



Schnellladen soll mit bis zu 185 kW möglich sein, womit die 84-kWh-Batterie (79 kWh netto) in 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent gefüllt wird. Die SUV-Version soll damit elektrisch bis zu 556 Kilometer im WLTP-Zyklus zurück legen, das Enyaq Coupé RS soll bis zu 562 Kilometer weit kommen. Beide Modelle ermöglichen das bidirektionale Laden. (aum)